«الثقافة» تحتفي باليوم العالمي للمرأة في مسرح الجمهورية.. الدخول مجانا

ينطلق اليوم حفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد في الثامنة مساء اليوم، يحيه مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر بباقة من الاعمال الغنائية والمعزوفات الموسيقية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

تفاصيل حفل دار الأوبر باليوم العالمي للمرأة

يقام الحفل على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا بوسط البلد، ويبدأ في السابعة مساء، والدعوة عامة والدخول مجانا للجمهور، ويقدم في الفصل الأول أوركسترا أطفال مركز تنمية المواهب عددا من الفقرات الفنية منها؛ فيها حاجة حلوة ، قلبي ومفتاحه، سهر الليالي، خلي بالك من عقلك، قضية عم أحمد.

يحيي الفصل الثاني فصل الغناء العربي كورال الشباب بمختارات من أعمال الموسيقى العربية منها «أمي يا نور بيتنا، ماما يا حلوة، أنشودة أمي، أول حياتي ياما».

مركز تنمية المواهب

يُشار إلى أنَّ مركز تنمية المواهب التابع للأوبرا يهدف إلى الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم ‎وتقديراً لجهودهم خلال فترة الدراسة.