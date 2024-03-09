صاحبة أغنية «مخصماك» تنتهي من تسجيل تتر مسلسل فراولة لـ نيللي كريم

انتهت الفنانة نوال عبد الشافعي صاحبة أغنية «مخصماك» من تسجيل تتر مسلسل «فراولة» بطولة الفنانة نيللي كريم، والذي من المقرر عرضه في البساق الرمضاني المقبل لعام 2024.

صاحبة أغنية مخصماك تقدم تتر مسلسل نيللي كريم

وشارك المنتج مصطفى السويفي جمهوره عبر صفحته الخاصة «فيسبوك» صورا من كواليس تسجيل الأغنية للفنانة نوال، ومعها بطلة العمل نيللي كريم، وهما داخل الاستوديو لتسجيل تتر المسلسل، وعلق: «على بركة الله تتر مسلسل فراولة غناء نوال عبدالشافي بطولة النجمه الجميلة نيللي كريم، إنتاج أخويا وصديق العمر أحمد الدسوقي كلمات عليم وألحان نور عز العرب، هندسة صوت أخويا وعشرة العمر مصطفي رؤوف، يارب يكتبلنا النجاح والتوفيق».

مسلسل فراولة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم نيللي كريم وشيماء سيف ومحمد عبد العظيم وأحمد فهيم ودنيا ماهر وتونى ماهر وعلا رشدي وصدقى صخر، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد علي.