رمضان 2024.. نيللي كريم تواصل تصوير مسلسل فراولة في شوارع الجيزة

تواصل الفنانة نيللي كريم، تصوير دورها في مسلسل فراولة، المقرر عرضه في سباق رمضان 2024، عبر شبكة dmc بشكل حصري.

نيللي كريم تكثف تصوير مشاهدها في فراولة

وتكثف نيللي كريم تصوير مشاهدها، في شوارع الجيزة، إذ تجمعها المشاهد مع جيلان علاء، وصدقي صخر.

يذكر أن العمل مكون من 15 حلقة، إذ يحاول المخرج محمد علي، تسليم أكبر عدد من الحلقات إلى القناة قبل بداية المارثون الرمضاني.

أحداث مسلسل فراولة

تدور أحداث مسلسل فراولة في إطار اجتماعي لايت، من خلال فتاة تريد الخروج من عباءة ابنة البواب، وتبدأ في قراءة الفنجان للانتقال لحياة أفضل، وتمر بالعديد من المواقف الكوميدية إلى رحلة الصعود، من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

أبطال مسلسل فراولة

مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، مصطفى خاطر، وعدد آخر من الفنانين.