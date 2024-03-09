«عكس المتوقع».. كيف تحدثت جيلان علاء عن نيللي كريم في مسلسل فراولة؟

تكرر الفنانة جيلان علاء تعاونها مع النجمة نيللي كريم في موسم الدراما الرمضانية 2024، من خلال مسلسل فراولة للمخرج محمد علاء، ويأتي ذلك بعد عامين من تعاونهما الأول في مسلسل فاتن أمل حربي في رمضان 2023، وتقدم جيلان خلال الأحداث صديقة فراولة وزميلتها في الشركة التي تعمل بها، وهي المتخصصة في بيع أحجار الطاقة الإيجابية.

وكشفت جيلان علاء في حديثها لـ «الوطن»، أن نيللي كريم مختلفة تماما عن ما يعتقد البعض بكونها شخصية جادة بسبب نوعية الأعمال التي تقدمها، ولكنها على العكس تماما، على حد تعبيرها، قائلة: «نيللي ظريفة ولذيذة جدا، وصاحبة حس فكاهة عالي وطوال الوقت تبحث عن الكوميديا».

البرومو الدعائي لمسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

قنوات عرض مسلسل فراولة في رمضان 2024

وتعود نيللي كريم في موسم الدراما الرمضانية 2024 إلى الكوميديا مرة أخرى منذ تجربتها في مسلسل 100 وش في رمضان 2020، والذي حقق نجاح كبير تحول إلى ظاهرة فنية استمرت فترة طويلة بعد عرضه، وتخوض نيللي من خلال مسلسل فراولة تجربة مسلسلات الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي خفيف حول فراولة ابنة حارس العقار التي تستخدم قدرتها في الإقناع لتصبح واحدة من أشهر خبراء الطاقة.

ويعرض مسلسل فراولة حصريا على شبكة قنوات dmc بالإضافة إلى منصة واتش آت.

ويجمع المسلسل في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم: شيماء سيف، جيلان علاء، أحمد فهيم، توني ماهر، حجاج عبد العظيم بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.