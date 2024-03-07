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دراما المتحدة

رمضان 2024.. تفاصيل مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:23 م | الخميس 07 مارس 2024
نيللي كريم

نيللي كريم

تشارك الفنانة نيللي كريم هذا العام في السباق الرمضاني بمسلسل «فراولة»، المكون من 15 حلقة، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

أحداث مسلسل فراولة لنيللي كريم

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن نيللي كريم تجسد خلال أحداث المسلسل، شخصية تدعى «فراولة» ابنة لحارس عقار في الزمالك، وقارئة فنجان محترفة، تأخذ رحلتها منعطفا غير متوقع عندما تصبح مندوبة مبيعات، في شركة عالمية متخصصة في بيع إكسسوارات تعد بجلب الطاقة الإيجابية، المال، السعادة.

وتابع: وتستكمل الأحداث باستطاعة فراولة أن تستحوذ على الشركة وتصبح المالكة لها وتقودها إلى نجاح كبير لتصبح خبيرة طاقة شهيرة لديها الملايين من المتابعين ولكن هل هي حقا غيرت حياة متابعيها أم هو وهم كبير يعيشوه جميعا.

أبطال مسلسل فراولة

ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج محمد علي، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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بقلم أحمد عبد الرحمن