بدء إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، بدء أعمال إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا، وذلك بعدما تم الانتهاء من إزالة المئذنة القديمة بطول 25.25 متر، والتي كانت تُشكل خطراً كبيراً على الأهالي بسبب وجود ميول كبير بها بانحراف 149 درجة من اتجاه الشمال وبمقدار 26 سنتيمترا.

بدء أعمال إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا

وقال محافظ كفر الشيخ، إن أعمال إنشاء المئذنة الجديدة بمسجد أبو غنام الأثري تُعد المرحلة الأخيرة من أعمال الصيانة والتطوير التي تمت بالمسجد في بداية عام 2022 ومستمرة حتي الآن، بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، موضحاً أنه سيتم الانتهاء قريباً من أعمال الترميم وفتح المسجد أمام أهالي مدينة بيلا.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه وجه مسؤولي الأوقاف والسياحة والآثار بالمتابعة الدورية لما يجري تنفيذه من أعمال بمسجد أبو غنام الأثري ببيلا؛ لدفع العمل بالمشروع، وإنجاز الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، مشيراً إلى أنّ ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير المساجد الأثرية وأضرحة آل البيت على مستوى الجمهورية.

الانتهاء من أعمال الرصف

ومن جانبه، أكد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بمحيط مسجد أبو غنام الأثري بمسطح 3000 متر، كما تم رصف الشوارع المؤدية إليه، لافتاً إلي أنه سيتم أيضاً تنفيذ دهانات جميع أعمدة الإنارة والبلدورات بمحيط مسجد أبو غنام، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على المنطقة التي يقع بها المسجد، باعتبارها من أقدم مناطق مدينة بيلا.