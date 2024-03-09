مدير «الأونروا»: الوكالة مهددة بالانهيار

قال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، إن الوكالة مهددة بالانهيار، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.