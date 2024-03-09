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دراما المتحدة

مدير «الأونروا»: الوكالة مهددة بالانهيار

كتب:

منة شبانة
04:26 م | السبت 09 مارس 2024
أونروا

أونروا

قال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، إن الوكالة مهددة بالانهيار، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

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بقلم منة شبانة