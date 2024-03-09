مدير «الأونروا»: الوكالة مهددة بالانهيار كتب: منة شبانة 04:26 م | السبت 09 مارس 2024 أونروا قال مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، إن الوكالة مهددة بالانهيار، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «أونروا» لـ«الوطن»: بعض الدول قدمت دعما إضافيا لاستمرار عمل الوكالة في غزة «أونروا»: الاحتلال الإسرائيلي يقتل 37 امرأة فلسطينية يوميا في قطاع غزة إسبانيا تعلن تخصيص 20 مليون يورو لدعم وكالة أونروا «أونروا»: استشهاد 30 ألف فلسطيني في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي أونروا بقلم منة شبانة