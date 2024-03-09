ابنة مصطفى محمود بعد افتتاح مسجده الجديد: وصية والدي تتحقق بعد ربع قرن

أعربت أمل، ابنة الدكتور مصطفى محمود، عن سعادتها بافتتاح مسجد الدكتور مصطفى محمود الجديد الكائن بالمجمع الطبي للراحل، بمدينة السادس من أكتوبر، والذي يأتي امتدادا لجمعية مصطفى محمود بالمهندسين، واستكمال المشروع الخيري الذي أوصى به الدكتور مصطفى محمود.

وأضافت أمل مصطفى محمود، لـ«الوطن»: سعدت بافتتاح مسجد مصطفى محمود، والذي يأتي أول جزء في الجمعية الخيرية للراحل في منطقة السادس من أكتوبر، مشيرة إلى المسجد هو البذرة الأولى للمؤسسة الخيرية في المنطقة، وخاصة مع افتتاح المسجد تزامنا مع استقبال شهر رمضان المبارك لاستقبال المصلين في الشهر الفضيل.

أمنية مصطفى محمود تتحقق بعد ربع قرن

وكشفت: «والدي اشتري الأرض من أكثر ما يزيد على 25 سنة، من أجل إقامة مؤسسة خيرية متكاملة لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية للناس إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم، في منطقة السادس من أكتوبر على غرار جمعية المهندسين».

ولفتت إلى أن الدكتور مصطفى محمود اختار منطقة أكتوبر في هذه الفترة بسبب إنها كانت منظقة ناشئة في ذلك الوقت ولم يكن بها الخدمات الكافية، كما كانت بعيدة عن الزحام في العاصمة، وكان من طموحاته أن تكون المؤسسة في هذا المنطقة مكانا ملائما للاستشفاء بعد إلحاق حزام أخضر مزروع بالنباتات والزهور.

وتابعت: والدى كان يتمنى أن يرى مؤسسة السادس من أكتوبر على مستوى لا يقل عن جمعية المهندسين، موضحة أن العمل يجري حاليا في المستشفى ويتبقى التشطيبات النهائية والتجهيزات الطبية.

وقالت إن مصطفى محمود لم يترك ثروة مادية لكنه ترك ثروة علمية وأدبية وإنسانية «صدقة جارية»، تجعل العديد من الفئات يدعون له باستمرار لما تقدمه الجمعية من خدمة للناس.

جمعية مصطفى محمود

وتقدم جمعية الدكتور مصطفى محمود الخيرية عددا من المشروعات والخدمات منها مثلا مشروع سكن كريم وتعمير المساجد وصرف منح مادية وإطلاق القوافل الطبية ومساعدات المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

يشار إلى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد افتتح أمس مسجد الدكتور مصطفى محمود الجديد بالمجمع الطبي للراحل، بمدينة السادس من أكتوبر.