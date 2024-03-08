محافظ الجيزة يفتتح مسجد الدكتور مصطفى محمود الجديد بالسادس من أكتوبر

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم، مسجد الدكتور مصطفى محمود الجديد بالمجمع الطبي للراحل، بمدينة السادس من أكتوبر ورافقه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

افتتاح مسجد الدكتور مصطفى محمود

وأكد أن العالم الراحل الدكتور مصطفى محمود، له الكثير من الإنجازات التي ما زال يلمسها الكثيرون في الخدمات الاجتماعية والتنموية، مشيرًا إلى تجهيز المسجد على أعلى مستوى لاستقبال المصليين بدءًا من شهر رمضان المبارك.

وأشاد محافظ الجيزة بالدور الوطني لجمعية الدكتور مصطفى محمود الخيرية التي تشارك فى المبادرات القومية مثل مشروع سكن كريم وتعمير المساجد وصرف منح مادية وإطلاق القوافل الطبية ومساعدات المواد الغذائية للأسر الأولي بالرعاية، وجميعها أولويات مهمة تمس حياة المواطنين، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكل أجهزتها على توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.

طفرة في إنشاء المساجد

وأضاف أن الدولة المصرية شهدت طفرة هائلة في إنشاء المساجد فضلاً عن أعمال الإحلال والتجديد والصيانة للمساجد القائمة بالفعل، وهو ما يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة في البناء والتشييد وعمارة المساجد، إضافة إلى نشر صحيح الدين.

وحضر فعاليات الافتتاح، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد والدكتور أحمد الخربوطلي رئيس مجلس إدارة جمعية الدكتور مصطفى محمود، والشيخ السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وكل القيادات التنفيذية بالمحافظة.