تامر عاشور بعد مشاركته في ندوة الشهيد: «يوم ميتنسيش»

أعرب المطرب تامر عاشور، عبر حسابة بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» عن سعادته بالمشاركة في احتفالية يوم الشهيد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يوم الشهيد

ونشر تامر عاشور مجموعة صور له أثناء المشاركة معلقًا: «النهاردة كان يوم ميتنسيش، وسط أغلى ناس على قلبي، وعلى قلوب كل المصريين، كنت وسط الجدعنة والشجاعة والفدائية والقلوب الصافية، رجال القوات المسلحة، وأهالي أبطالنا الشهداء وأبطالنا المُصابين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والحقيقو من حسن حظي أني تشرفت بوجودي في حدث مؤثر زي ندوه الشهيد، وسط نفس القادة اللي كنت جندي في 2011 معاهم في إداره الشؤون المعنوية أثناء خدمتي، وده شرف ووسام على صدري طول العمر وقد إيه كان يومًا مؤثرًا».

وأضاف «عاشور»: ألف شكر لكل القائمين على العمل النهاردة، علشان يطلع بالجمال ده ومش هلاقي أجمل من كدة فرصة علشان أقولكم كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم».