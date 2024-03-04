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دراما المتحدة

تامر عاشور يحقق نجاحا كبيرا في ليلتين متتاليتين بالكويت

كتب:

أحمد شعراني
07:03 م | الإثنين 04 مارس 2024
تامر عاشور

تامر عاشور

أحيا الفنان تامر عاشور، ليلتين متتاليتين ضمن «ليالي الكويت» المقامة على هامش الاحتفال بالأعياد الوطنية بساحة الشهيد، والتي حرص على حضورها عدد كبير من النجوم.

وجاء تنظيم حفلين متتاليين للفنان تامر عاشور بسبب الإقبال الجماهيري غير المسبوق على تذاكر الحفل الأول الذي أقيم 1 مارس، وهو ما حدث أيضا في حفله الثاني الذي أقيم 2 مارس، والحفلات من إنتاج  A Music لأحمد الخالدي.

 

ونشر عدة صور من حفلاته، وعلق عليهًا: «من الليلة التانية مع جمهور الكويت.. بشكر كل الناس اللي أسعدوني بحضورهم في الليلتين وأشوفكم على خير قريب». 

وأصبح «عاشور» أول مطرب يقدم حفلين متتاليين في الكويت، بين فئة المطربين العرب من الرجال.

وكان تامر عاشور، حقق نجاحًا ساحقًا في آخر أغنياته «هيجيلي موجوع» التي تخطت حاجز الـ 250 مليون مشاهدة على منصة تيك توك.

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