تامر عاشور يطلق أغنية لدعم أهل غزة على هامش احتفالية قادرون باختلاف

أطلق الفنان تامر عاشور أغنية جديدة لدعم أهل غزة في حربهم ضد العدوان الإسرائيلي، وذلك على هامش احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة، والمقامة حاليا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

«هنفضل ضهر ليكم في كل حاجة، ده اللي بينا يخلي مصر عشانكم تعمل أي حاجة»، بهذه الكلمات افتتح تامر عاشور أغنيته التي أهداها لدعم أهل غزة، والتي شهدت خلال تقديمه لها على المسرح، إذاعة فيلما تسجيليا يصور غزة قبل الحرب، وصمود أهلها أمام الاحتلال.

كلمات أغنية تامر عاشور لدعم أهل غزة

«فترة هتعدي وهتخلص وانتوا قد المسؤولية، ده إنتو قوتكم وإيمانكم هيقدروا على الدنيا ديا»، رسالة تضمنتها الأغنية التي تم إطلاقها على هامش احتفالية قادرون باختلاف، تأكيدا لدور مصر في دعم فلسطين في حربها ضد الاحتلال.

احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتقام احتفالية قادرون باختلاف في الوقت الراهن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة العديد من مواهب ذوي القدرات الخاصة، للتأكيد على دورهم في المجتمع، وقدرتهم على إظهار مواهبهم وتحدي إعاقتهم، وسط الدعم الكبير التي تقدمه الدولة المصرية لهم.