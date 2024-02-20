تفاصيل حفل تامر عاشور المقبل في الكويت.. إقبال على التذاكر

شهدت تذاكر حفل الفنان تامر عاشور في الكويت، إقبالا شديدا من قبل الجمهور الكويتي والعربي، والتي ستقام 1 مارس المقبل في حديقة الشهيد، ضمن الحفلات الضخمة التي تُنظّم في الكويت، خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل حفل تامر عاشور بالكويت

وبسبب الإقبال الشديد، قرر القائمون على الحفل تنظيم حفل آخر في اليوم التالي حيث تقرر تنظيم حفل آخر للمطرب تامر عاشور، 2 مارس، في المكان نفسه أيضًا؛ ليصبح الفنان الأول الذي تنظم له حفلان متتاليان في الكويت.

نجاح أغنية هيجيلي موجوع

وتصدرت أغنية هيجيلي موجوع للمطرب تامر عاشور، تريند «يوتيوب ميوزك» في مصر والعالم العربي لمدة شهر إضافة إلى تحقيقها أكثر من 43 مليون مشاهدة في شهر، والتي تعد أولى أعمال تامر عاشور في 2024، وهي من كلمات عليم، وتأليف عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقى عمرو الخضري.