أسوان تواجه انتشار الحشرات بقرية وادي العرب بحملات «رش» الشوراع

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتدخل السريع والاستجابة لمطالب أهالي قرية وادي العرب التابعة لمركز نصر النوبة، للحد من انتشار البعوض والناموس بشكل كبير في جميع أنحاء القرية.

ووجه محافظ أسوان الدكتور محمد سعيد، مدير مديرية الصحة بأسوان، بالتنسيق مع فرق رش المبيدات التابعة للإدارة للقيام بحملات في مختلف مناطق وشوارع القرية بهدف الحد من انتشار الحشرات الضارة، وتنفيذ ذلك في المناطق السكنية والمناطق الجبلية المحيطة بالقرية.

إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على أهالي القرية

وفي إطار الجهود الصحية، للمحافظة تم أخذ 27 عينة عشوائية من الدم للفحص الصحي للمواطنين المقيمين في قرية وادي العرب، وأظهرت النتائج سلبية التحاليل بنسبة 100%، وسط حالة من الرضا وإشادات من سكان القرية بالاستجابة السريعة.

من جهة أخرى، استجاب اللواء أشرف عطية لمطالب المواطنين في تحسين وسائل المواصلات على طريق السادات، بعد تلقيه عدد من الشكاوى.

وأكد على أهمية احترام قواعد المرور واتخاذ إجراءات صارمة ضد سائقي سيارات السيرفيس الذين يخالفون القوانين.

وبالتعاون مع إدارة المرور بمحافظة أسوان، ستتم تطبيق غرامات تصل إلى ألف جنيه وإيقاف لمدة 3 أشهر على المخالفين.

قاعدة بيانات رقمية لخطوط السير

وأمر اللواء أشرف عطية بإعداد قاعدة بيانات متكاملة عبر نظام المعلومات والتحول الرقمي، لتتبع جميع بيانات سيارات السيرفيس والسائقين وخطوط السير المختلفة بشكل رقمي، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على العمليات.