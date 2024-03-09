مهن أتقنها أمير كرارة في معظهم أعماله قبل مسلسل بيت الرفاعي

خلال الموسم الرمضاني 2024 يطل أمير كرارة على الجمهور بشخصية جديدة يلعبها، من خلال مسلسل «بيت الرفاعي»، ويجسد شخصية أحمد فؤاد سليم الأب، الذي يرفض توزيع الورث على أولاده، ويدخل في خطط ومؤامرات للسيطرة على قيادة أعمال العائلة بجميع ممتلكاتها، يصل الأمر للأزمات التي تتفاقم بين الجميع للقتل، وتدور أحداثه خلال 30 حلقة في إطار اجتماعي ممزوج بالتشويق والإثارة.

قصة حياة قائد كتيبة شهير، وضابط في المخابرات وضابط شرطة.. جميعها شخصبات أتقنها «أمير كرارة» على الشاشة، حتي اشتهر بأدوار رجال الجيش والشرطة، وبدأ الجمهور ينتظره وهو يلعب تلك الشخصية، ويتقمصها في إحدى قصصه بالدراما، ليعيشوا بداخلها، كما أنه جسد شخصيتها عدة، لكن تظل الأعمال الـ 3 التي احتلت عقول المشاهدين هي «الأختيار.. العائدون وكلبش»، وتستعرضها «الوطن» خلال السطور التالية.

ضابط ماهر في كلبش

في مسلسل كلبش من جزئين.. جسد «أمير كرارة» شخصية سليم الأنصاري ضابط شرطة ماهر في عمله، في مسلسل كلبش ولا يعرف أي طرق غير شرعية، وخلال أحداث العمل يتعرض لانتقادات من حوله بسبب مهنيته وضميره، والدته تقف ضده كثيرًا من الأحيان رافضة عمله، وخلال الأحداث يقع «سليم» في ورطة كبيرة ويلفق له أحد أمناء الشرطة تهمة بقتل شاب قام بقتله أمين الشرطة داخل قسم الشرطة، ويُتم القبض عليه وبدء محاكمته، وبعدها بالهروب ويبدأ في رحلة للبحث عن براءته.

الاختيار

يتناول مسلسل الاختيار حياة «أحمد صابر المنسي» قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي نال استشهاده في كمين مربع البرث في مدينة رفح المصرية عام 2017 خلا التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وتناول تفاصيل كثيرة من الحياة التي عاشها الشهيد في الخدمة العسكرية.. وجسد «أمير كرارة» الشخصية بجدارة حتي تعلق بها الجمهور، وتمكن من إبراز الدور الذي قام به «المنسي» خلال حياته والثمن الذي دفعه للدفاع عن الوطن، وظهر في «الاختيار2.. رجال الظل»، «الاختيار 3.. القرار».

مسلسل العائدون

أحداث مسلسل العائدون مبنية على قصة حقيقية، حول ملف أمني معاصر، حدثت من بين الفترة 2018 حتى 2020، إذ يقوم العاملون في المخابرات من ضباط وخبراء الاتصالات والعملاء السريين كل بدوره بالعمليات التي تهدف لحماية الوطن، وقدم أمير كرارة شخصية ضابط أمن وطني بشكل مختلف عن أدواره السابقة.