عبد الرحيم كمال: كريم عبد العزيز كان الاختيار الأول لدور حسن الصباح في مسلسل الحشاشين

تولى الكاتب عبدالرحيم كمال مسئولية كتابة سيناريو مسلسل «الحشاشين»، الذى يقدم دراما تاريخية عن واحدة من أخطر الجماعات القتالية فى العالم والتى أنشأها حسن الصباح الذى يُعد شخصية ثرية درامياً.

عبد الرحيم كمال يتحدث عن الحشاشين

وكشف عبدالرحيم كمال، فى تصريحاته لـ«الوطن»، عن رأيه فى تأجيل العمل من رمضان الماضى إلى رمضان 2024 قائلاً: ما حدث فى صالح العمل تماماً، لأن المسلسل ضخم للغاية ويحتاج للتدقيق فى كثير من التفاصيل الخاصة به، فضلاً عن احتياجه لوقت كافٍ فى تحضيراته وتصويره والتجويد عليه كى يخرج فى أفضل صورة ممكنة.

وتابع: «العمل بجد صعب وتاريخى، وشخصية حسن الصباح مرعبة ومثيرة للجدل ولخيال الكاتب، والحقيقة أن اختيار كريم عبدالعزيز لتجسيد هذه الشخصية كان الاختيار الأول، ولم يختلف عليه أى شخص، وهو بالفعل أفضل اختيار لتقديم شخصية ثرية مثل التى يقدمها فى العمل».

وواصل حديثه قائلاً: هذه هى المرة الأولى التى أتعاون فيها مع كريم عبدالعزيز، ولكنى أحبه للغاية وأراه فناناً من طراز مختلف.

وعن طبيعة الأحداث فى العمل، قال كمال إنه سيتطرق إلى الحديث عن طائفة الحشاشين الموجودة فى التاريخ منذ ألف عام، ولكنه يتناولها درامياً بشكل مختلف وثرى للغاية وستكون مفاجأة للجمهور، بحسب قوله، مضيفاً: استغرقت وقتاً طويلاً فى كتابة هذا العمل لأنه يتضمن كثيراً من التفاصيل، ولكنى انتهيت منه فى العام الماضى، وأنتظر شهر رمضان بشغف شديد كى أرى كيف سيستقبل الجمهور العمل.