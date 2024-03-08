أمير كرارة في منزل «سعيد الطرش» ببولاق من أجل بيت الرفاعي

يواصل الفنان أمير كرارة، تصوير مسلسله الجديد بيت الرفاعي، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024 المُقبل، والذي يفصلنا عنه بضع ساعات.

تصوير بيت الرفاعي

وقال مصدر من داخل المسلسل في تصريحات لـ«الوطن» أنّ المُخرج أحمد نادر جلال، والفنان أمير كرارة، يواصلان تصوير بيت الرفاعي في لوكيشن منزل سعيد الطرش، تِلك الشخصية التي يلعبها النجم محمد لطفي، في منطقة بولاق الدكرور.

ويعرض مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024، على قناة «on» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، ومنصة «watch it» الإلكترونية، وتدور أحداثه على مدار 30 حلقة في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي، تأليف بيتر ميمي، سيناريو وحوار هند عبدالله وعمرو أبواليزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، ورحاب الجمل، وميرنا جميل، وعايدة رياض، صفاء الطوخي، وملك قورة.