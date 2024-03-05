«عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد».. قريبا على شاشة «الوثائقية»

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنتاج وعرض الفيلم الوثائقي «عبد المنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد» على شاشة قناة «الوثائقية»، وذلك احتفاء بذكرى «يوم الشهيد»، الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

أبرز أحداث الفيلم

ويوثق الفيلم حياة الفريق أول عبد المنعم رياض، منذ ميلاده وصولًا إلى دوره في حرب الاستنزاف، ثم لحظة استشهاده على جبهة القتال في التاسع من مارس من عام 1969.

ويكشف الفيلم عن تفاصيل عملية الرد العسكري التي نُفذت ثأرًا للشهيد البطل عبد المنعم رياض، كما يعرض مشاهد وصورًا تظهر لأول مرة، منها زيه العسكري المُخضّب بالدماء، الذي يعدُّ رمزًا للتضحية والفداء.