«الوثائقية» تعرض زي استشهاد الفريق أول عبدالمنعم رياض للمرة الأولى تلفزيونيا

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ظهور الزي العسكري المُخضّب بدماء الشهيد البطل الفريق أول عبدالمنعم رياض، لأول مرة تليفزيونيًّا، من خلال الفيلم الوثائقي «عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد»، الذي أُنتِج ليُعرض اليوم على شاشة الوثائقية، احتفاءً بذكرى «يوم الشهيد»، الموافق 9 مارس من كل عام.

ويُوثّق الفيلم حياة الفريق أول عبدالمنعم رياض، منذ ميلاده، مرورًا بدوره في حرب الاستنزاف، وصولًا إلى لحظة استشهاده على جبهة القتال ربيع عام 1969.