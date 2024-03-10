فوائد غير متوقعة لمشروب البلح باللبن.. تناوله يوميا في رمضان

مشروب البلح باللبن من المشروبات الرمضانية المُفضلة لدى الكثيرين، إذ تعتمد عليه العديد من العائلات كمشروب أساسي على مائدة الإفطار لكسر الصيام؛ نظرًا لمذاقه الطيب، فضلًا عن منافعه اللانهائية على البدن والنفس، بحسب ما أوضحه الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علم الأغذية بجامعة عين شمس.

تقوية الأعصاب

وأضاف الحوفي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن فوائد مشروب البلح باللبن أو التمر لا حصر لها، إذ يساعد على إدرار البول، وبالتالي تخليص الجسم من سموم الكبد والسوائل المحبوسة، وهو مشروب غني بالكثير من الفيتامينات والمعادن أبرزها لفيتامين ب 12 الذي يساهم في تقوية الأعصاب في الجسم، فضلًا عن عمله كمهدئ طبيعي للجهاز العصبي.

ترطيب الأمعاء، ومقاومة التهابات المفاصل والتهاب الجهاز الهضمي من أهم فوائد مشروب البلح باللبن، وفقًا لما أضافه أستاذ علم الأغذية، فضلًا عن دوره في تحفيز عمل الغدة الدرقية، وكذلك معالجة أمراض الأنيميا وفقر الدم لاحتوائه على الحديد.

الوقاية من السرطان

وبجانب هذا، تناولت العديد من الأبحاث والدراسات، فوائد مشروب التمر باللبن التي لا حصر لها، وفقًا للموقع الطبي medical news today، كالآتي:

علاج أعراض السعال والبلغم في حالات البرد ونزلات الإنفلونزا.

الحماية من الإصابة بأمراض السرطان.

الحفاظ على صحة القلب والوقاية من النوبات القلبية.

تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

الحماية من هشاشة العظام.

المساعدة على فقدان الوزن وحرق الدهون.

حماية العين من الجفاف.

ويمكن إعداد مشروب البلح باللبن من خلال اتباع الخطوات التالية: