طريقة عمل التمر باللبن.. له فوائد عديدة منها تعزيز المناعة

يُعد مشروب التمر مع اللبن من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة في شهر رمضان المبارك، الذي تفصلنا أيام قليلة عن قدومه، فهو لا يمكن الاستغناء عنه على مائدة الفطار، نظرا لمذاقه اللذيذ وفوائده العديدة التي من أبرزها أنه يعمل على زيادة الوزن، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل التمر باللبن.

طريقة عمل التمر باللبن

ولطريقة عمل التمر باللبن يجب على الأشخاص اتباع الخطوات التالية على طريقة الشيف أميرة شنب من خلال برنامجها الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة» ومنها:

- تمر ناشف

- فانيليا

- لبن

- سكر

- حبهان بودر

طريقة التحضير

- في البداية يتم وضع التمر في الماء الدافئ لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

- خلط التمر بعد نقعه مع دبس التمر والحليب في الخلاط الكهربائي.

- خلط جميع المكونات لمدة دقيقتين حتى تتداخل ويذوب التمر.

- وضع العصير في كأس التقديم.

فوائد التمر باللبن

ويحتوي التمر العديد من الفوائد، خاصة في حال تناول على الريق، يعد غذاء مثاليا لبدء الإفطار كما أن تناوله بشكل يومي يكون مفيد في التقليل خطر الإصابة بحالات تنكس الدماغ، وفقا لما ذكره الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وتابع «بدران» أن التمر يكون غنيا بمركبات الفيتو الكيميائية الطبيعية التي تساعد على تعزيز المناعة، كما أنه غني بالألياف المنشطة للمناعة التي تمنع الإمساك وسرطانات الأمعاء والمخفضة للدهون والكوليسترول الضار.

كما أن تناول التمر مع اللبن يعمل على زيادة الوزن، وأيضا يعزز المناعة ويحمي من الأمراض المختلفة، بالإضافة إلى أنه يناسب جميع الفئات العمرية من الأطفال إلى كبار السن، وفقا لموقع «مايو كلينك».

يعمل التمر باللبن على تحسين قوة العضلات، وذلك لأنه غني بالبروتين، ما يمنح كثافة جيدة للعظام وصحة العضلات، إذ يفضل تناوله عادة أثناء التدريبات والتمارين الرياضية، أيضا يعطي التمر باللبن الجسم النشاط والطاقة، فهو يعمل أيضا على حماية صحة القلب والشرايين، لأنه يحتوي على مواد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وغني بالبوتاسيوم، ما يقلل الإصابة بأمراض القلب بشكل عام.