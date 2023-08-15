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تنسيق كلية تمريض 2023-2024 بالجامعات.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى

كتب:

شيماء دراز
10:17 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
تنسيق كلية تمريض 2023-2024- تعبيرية

تنسيق كلية تمريض 2023-2024- تعبيرية

تعد كلية التمريض من أكثر الكليات التييقبل عليها الطلاب بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023 للقسم العلمي حيث توفر الكلية فرصة عمل لخرجيها فور التخرج، كما تضم الكلية 9 أقسام، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة تنسيق كلية تمريض 2023-2024، وكذلك التوزيع الجغرافي.

تنسيق كلية تمريض 2023-2024

ووفقا لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه من المتوقع ارتفاع تنسيق كلية تمريض 2023-2024 عن العام الماضي نسبيا، بسبب إلغاء اختبارات القدرات والتوزيع الإقليمي، كما أن الكلية متاحة بالعديد من الجامعات مستوى الجمهورية.

مؤشرات تنسيق كلية تمريض 2023-2024

وتنشر «الوطن» مؤشرات تنسيق كلية تمريض 2023-2024 وفقا لتنسيق العام الماضي وهي كالتالي:

- تنسيق كلية التمريض جامعة بورسعيد 351 درجة.

- تنسيق كلية التمريض جامعة طنطا 344 درجة.

- تنسيق كلية التمريض جامعة دمياط 340 درجة.

- تنسيق كلية التمريض جامعة الزقازيق 337 درجة

- تنسيق كلية التمريض جامعة دمنهور 334 درجة.

- تنسيق كلية التمريض جامعة المنوفية 332 درجة.

- ومن بين تنسيق كلية تمريض 2023-2024، تأتي كلية التمريض جامعة بنها بـ323 درجة.

- تنسيق تمريض جامعة كفر الشيخ 322 درجة.

- تنسيق كلية التمريض جامعة أسيوط 321 درجة.

- تنسيق كلية تمريض  سوهاج 317 درجة.

- تنسيق كلية تمريض المنيا 313 درجة.

- تنسيق تمريض جنوب الوادي 312 درجة.

- تنسيق تمريض جامعة القاهرة 311 درجة.

- تنسيق تمريض جامعة عين شمس 307 درجة.

- تنسيق كلية التمريض جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 307 درجات.

- تنسيق كلية تمريض الإسكندرية 306 درجات.

- تنسيق كلية تمريض مطروح 306 درجات.

- تنسيق كلية تمريض بني سويف 301 درجات.

- تنسيق كلية تمريض حلوان 300 درجات.

- تنسيق كلية تمريض الفيوم 296 درجة.

- تنسيق كلية تمريض أسوان 284 درجة.

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بقلم شيماء دراز