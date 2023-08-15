تنسيق كلية تمريض 2023-2024 بالجامعات.. توقعات بارتفاع الحد الأدنى

تعد كلية التمريض من أكثر الكليات التييقبل عليها الطلاب بالمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة 2023 للقسم العلمي حيث توفر الكلية فرصة عمل لخرجيها فور التخرج، كما تضم الكلية 9 أقسام، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة تنسيق كلية تمريض 2023-2024، وكذلك التوزيع الجغرافي.

تنسيق كلية تمريض 2023-2024

ووفقا لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه من المتوقع ارتفاع تنسيق كلية تمريض 2023-2024 عن العام الماضي نسبيا، بسبب إلغاء اختبارات القدرات والتوزيع الإقليمي، كما أن الكلية متاحة بالعديد من الجامعات مستوى الجمهورية.

مؤشرات تنسيق كلية تمريض 2023-2024

وتنشر «الوطن» مؤشرات تنسيق كلية تمريض 2023-2024 وفقا لتنسيق العام الماضي وهي كالتالي:

- تنسيق كلية التمريض جامعة بورسعيد 351 درجة.

- تنسيق كلية التمريض جامعة طنطا 344 درجة.

- تنسيق كلية التمريض جامعة دمياط 340 درجة.

- تنسيق كلية التمريض جامعة الزقازيق 337 درجة

- تنسيق كلية التمريض جامعة دمنهور 334 درجة.

- تنسيق كلية التمريض جامعة المنوفية 332 درجة.

- ومن بين تنسيق كلية تمريض 2023-2024، تأتي كلية التمريض جامعة بنها بـ323 درجة.

- تنسيق تمريض جامعة كفر الشيخ 322 درجة.

- تنسيق كلية التمريض جامعة أسيوط 321 درجة.

- تنسيق كلية تمريض سوهاج 317 درجة.

- تنسيق كلية تمريض المنيا 313 درجة.

- تنسيق تمريض جنوب الوادي 312 درجة.

- تنسيق تمريض جامعة القاهرة 311 درجة.

- تنسيق تمريض جامعة عين شمس 307 درجة.

- تنسيق كلية التمريض جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 307 درجات.

- تنسيق كلية تمريض الإسكندرية 306 درجات.

- تنسيق كلية تمريض مطروح 306 درجات.

- تنسيق كلية تمريض بني سويف 301 درجات.

- تنسيق كلية تمريض حلوان 300 درجات.

- تنسيق كلية تمريض الفيوم 296 درجة.

- تنسيق كلية تمريض أسوان 284 درجة.