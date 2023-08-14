تنسيق كلية تمريض 2023.. ارتفاع الحد الأدنى عن العام الماضي

يرغب طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، في معرفة تنسيق كلية تمريض 2023، المتوقع الإعلان عنه خلال دقائق، إذ يعلن عنه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

تنسيق كلية تمريض 2023

وفقا لوزراة التعليم العالي والبحث العلمي، يُتوقع ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق كلية تمريض 2023 عن العام الماضي، بسبب إلغاء اختبارات القدرات وإلغاء التوزيع الإقليمي، متوقعة وجود أماكن شاغرة بكليات التمريض لطلاب تنسيق المرحلة الثانية بمختلف المحافظات، كونها واحدة من الكليات التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

تنسيق كلية تمريض 2022

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت نتيجة تنسيق كلية التمريض 2022، كما يلي.

- كلية التمريض جامعة الإسكندرية 306.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة بني سويف 301.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة حلوان 300.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة الفيوم 296.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة أسوان 284.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة بورسعيد 351.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة المنصورة 347.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة طنطا 344.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة دمياط 340.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة الزقازيق 337.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة دمنهور 334.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة المنوفية بشبين الكوم 332.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة بنها 323.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة كفر الشيخ 322.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة أسيوط 321.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة سوهاج 317.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة المنيا 313.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة جنوب الوادي 312.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة القاهرة 311.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 307.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة عين شمس 307.0 درجة.

- كلية التمريض جامعة مطروح 306.0 درجة.