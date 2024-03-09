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دراما المتحدة

أمناء «الحوار الوطني» يبحث اعتماد توصيات جلسات الاقتصاد لرفعها إلى الرئيس السيسي

كتب:

يسرا البسيوني
07:16 م | السبت 09 مارس 2024
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعًا اليوم، للمراجعة النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي في ضوء ما تم من مناقشات؛ تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

توصيات الحوار الاقتصادي

ونشرت إدارة الحوار الوطني، لقطات من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت، لمراجعة واعتماد توصيات الحوار الاقتصادي.

مناقشات الحوار الاقتصادي

جدير بالذكر، أنّ الحوار الاقتصادي عقد 12 جلسة، على مدار 4 أيام، ناقشت فيها أهم القضايا المتعلقة بالأزمة الاقتصادية، على رأسها التضخم وغلاء الأسعار، توفير النقد الأجنبي، تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مناقشة برامج الحماية الاجتماعية، تمكين المواطن، هيكلة الهيئات الاقتصادية، وموقف حركة رؤوس الأموال الساخنة.

 

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بقلم يسرا البسيوني