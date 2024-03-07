قبل تقديمها إلى الرئيس.. «الحوار الوطني» يجتمع لإعداد التوصيات الاقتصادية

أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المجلس يعقد اجتماعا السبت المقبل، لمناقشة أهم المقترحات التي جرى طرحها على طاولة الحوار الاقتصادي، على مدار 12 جلسة.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الوطن»، إن الاجتماع يستهدف بلورة المقترحات في صورة مخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ورفعها في صورة توصيات لرئيس الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات اللزمة لتطبيقها.

أضاف أن الحوار الاقتصادي عقد 12 جلسة على مدار 4 أيام، الأسبوع الماضي، ناقشت أهم المشكلات الاقتصادية، من بينها التضخم وغلاء الأسعار، توفير النقد الأجنبي، ضبط الأسواق، تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، توطين الصناعة، تصدير المنتجات الزراعية، سياسة العمل في ملف الأجور والمعاشات، التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، تعظيم دور حياة كريمة، وإعادة هيكلة الدين العام.

أوضح أن مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الاقتصادي، ضرورة لبلورة رؤية قابلة للتطبيق لمواجهة كل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن التوصيات ستلمس حياة المواطن بشكل مؤثر وواضح، لافتا إلى أن الجلسات شهدت مشاركة واسعة من مقدمي المقترحات، والخبراء الاقتصاديين، والوزراء المعنيين.