كاتب صحفي: أطروحات الحوار الوطني ستؤدي إلى انفراجة اقتصادية

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن جلسات الحوار الوطني كانت مثمرة، حيث طرحت قضايا مهمة جدا، على رأسها غلاء الأسعار وعجز الموازنة، لافتا إلى أن الجلسات حضرها مجموعة من الخبراء والمتخصصين ورجال التجارة والصناعة المؤثرين، والذين ساهموا في طرح حلول قوية من شأنها إحداث انفراجة اقتصادية.

قرارات وتوصيات لحل المشكلات الاقتصادية

وأضاف «عز الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن إقامة الحوار الوطني في جلسات مغلقة في المرحلة الأولى يهدف إلى التوصل إلى قرارات وتوصيات، وبدء مرحلة جديدة من الحوار المتعمق المنظم بشكل كبير.

وأوضح، أن اليوم الأول من جلسات الحوار الوطني تطرق إلى العوامل التي تؤثر على السوق المحلية وارتفاع الأسعار وارتفاع نسب التضخم.

انفراجة اقتصادية حقيقية

وتابع «عز الدين»، بأن اليوم الثاني لجلسات الحوار الوطني ناقش عددا من السياسات الهيكلية، وفي مقدمتها سياسة إدراة الدين العام ومواجهة أعباء الديون، موضحا أن كل المناقشات الخاصة بإدارة الأصول العامة والاستثمارات المباشرة كانت إيجابية للغاية، كما أن الحلول التي اُقترحت في هذه الجلسات ستؤدي إلى انفراجة اقتصادية حقيقية مبنية على أسس محددة.