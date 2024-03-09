جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك بقطاع غزة كتب: منى صلاح 08:38 م | السبت 09 مارس 2024 صورة لجنود الاحتلال- أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل ضابط في معارك بقطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: احتجاجا على حرب غزة.. نشطاء يمزقون صورة عمرها 100 عام لـ«بلفور» بجامعة كامبريدج رئيس قسم الخارجي بـ«الوطن»: بايدن استغل حرب غزة في الترويج لحملته الانتخابية رئيس الأركان الإسرائيلي :دفعنا ثمنا باهظا في حرب غزة.. وخسرنا قادة ومقاتلين أبوالغيط: اوقفوا حرب غزة.. واحفظوا ما تبقى من هيبة القانون الدولي الإنساني حرب غزة الحرب على غزة العدوان الإسرائيلي القضية الفلسطينية بقلم منى صلاح