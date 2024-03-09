رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في معارك بقطاع غزة

كتب:

منى صلاح
08:38 م | السبت 09 مارس 2024
صورة لجنود الاحتلال- أرشيفية

صورة لجنود الاحتلال- أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل ضابط في معارك بقطاع غزة.

اقرأ المزيد:

احتجاجا على حرب غزة.. نشطاء يمزقون صورة عمرها 100 عام لـ«بلفور» بجامعة كامبريدج

رئيس قسم الخارجي بـ«الوطن»: بايدن استغل حرب غزة في الترويج لحملته الانتخابية

رئيس الأركان الإسرائيلي :دفعنا ثمنا باهظا في حرب غزة.. وخسرنا قادة ومقاتلين

أبوالغيط: اوقفوا حرب غزة.. واحفظوا ما تبقى من هيبة القانون الدولي الإنساني
بقلم منى صلاح