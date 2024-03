احتجاجا على حرب غزة.. نشطاء يمزقون صورة عمرها 100 عام لـ«بلفور» بجامعة كامبريدج

أقدمت مجموعة من النشطاء مؤيدين لفلسطين على تمزيق ورش طلاء لوحة تاريخية لـ«بلفور» عمرها قرن من الزمان موجودة بجامعة كامبريدج في بريطانيا؛ احتجاجًا على العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 6 أشهر، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».

ودمرت مجموعة «العمل الفلسطيني» لوحة آرثر جيمس بلفور المسؤول البريطاني، والذي وصفوه بأنه يرمز إلى سفك دماء الشعب الفلسطيني منذ صدور وعد «بلفور» عام 1917، حيث نص على «إنشاء وطن قومي داخل فلسطين للشعب اليهودي».

وأعلنت مجموعة العمل الفلسطيني في بيانها أن هدف تدمير الصورة في كلية ترينيتي بكامبريدج كان للفت الانتباه إلى ما يحدث في قطاع غزة، وإلى دماء الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، قامت مجموعة العمل الفلسطيني بنشر مقطع فيديو لإحدى الفتيات وهي ترش اللوحة بطلاء أحمر ثم قامت بتمزيقها بأداة حادة.

