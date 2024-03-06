أبوالغيط: اوقفوا حرب غزة.. واحفظوا ما تبقى من هيبة القانون الدولي الإنساني

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنّ هناك أكثر من 25 ألف طفل وامرأة، ارتقوا شهداء بعد 150 يوم من القتل بدم بارد في قطاع غزة، موضحا: «احتاج البعض لـ5 شهور كاملة وأكثر من 30 ألف شهيد لكي ينطق كلمة الوقفة الفورية لإطلاق النار».

وأضاف «أبو الغيط» أثناء كلمته التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إنه لا يجوز معاقبة أكثر من 2 مليون فلسطيني بشكل جماعي، على أساس اتهامات مُرسلة، دوافعها معروفة وغاياتها مكشوفة، قائلا: «الحقائق معروفة لنا جميعا وهي حقائق مخجلة لكل ضمير إنساني».

وتابع: « أقول لكل الراغبين في تخفيض التصعيد في المنطقة، ولمن يعرفون خطورة الإنزلاق لمواجهة إقليمية كبرى، لن تكون في مصلحة أي طرف، وهناك ثمة وسيلة وحيدة لإطفاء النيران المشتعلة.. أوقفوا هذه الحرب المُحرمة، وضعوا حدًا لآلة القتل الإسرائيلية، واحفظوا ما تبقى من هيبة القانون الدولي الإنساني».