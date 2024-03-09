انخفاض أسعار الذهب الآن في الأسواق.. عيار 21 يخسر 50 جنيها خلال 24 ساعة

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 9 مارس 2024، في منتصف التعاملات المسائية، تراجعًا بقيمه 25 جنيهًا في عيار 21، الأكثر مبيعًا، مسجلا 3200 جنيه دون مصنعية، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره أمس الجمعة.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، وفقًا لآخر تحديث من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر دون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، بقيمه 28 جنيهًا، وسجل سعر الجرام 2657 جنيهًا، في حين سجل نحو 3685 جنيهًا للشراء منذ قليل، بدون إضافة المصنعية والتي تختلف في السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 3200 جنيه للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2742 جنيهًا للجرام، في حين سجل منذ قليل 2764 جنيهًا، بانخفاض بلغ 22 جنيهًا للجرام الواحد، وسجل عيار 14 نحو 2156 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 200 جنيه عن بداية التعاملات المسائية، ليسجل 25 ألفًا و600 جنيه، بدلا من 25 ألفًا و800 جنيه للشراء، فيما بلغت الأونصة 2180 دولارًا.