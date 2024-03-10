أسعار الذهب اليوم الأحد 10-3-2024 في الأسواق ومحال الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 10 مارس 2024، في بداية التعاملات الصباحية، استقرارًا كبيرًا في عيار 21، الأكثر مبيعًا، مسجلا 3200 جنيه دون مصنعية، بحسب الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الذهب اليوم في مصر، وفقًا لآخر تحديث من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر دون مصنعية

شهد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة 2657 جنيهًا، بدون إضافة المصنعية، والتي تختلف في السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 3200 جنيه للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2742 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 14 نحو 2156 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب بمقدار 200 جنيه عن بداية التعاملات المسائية، ليسجل 25 ألفًا و600 جنيه، بدلا من 25 ألفًا و800 جنيه للشراء، فيما بلغت الأونصة 2180 دولارًا.