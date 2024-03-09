قصواء الخلالي: يوم الشهيد سيظل محفورا في وجدان المصريين عنوانا لأشرف معاني التضحية

تقدمت الإعلامية قصواء الخلالي، بخالص التهنئة لأسر الشهداء، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، قائلة: «يوم 9 مارس يوماً خالداً في تاريخ الوطن وسيظل محفورا في وجدان كل المصريين عنواناً لأشرف معاني التضحية والفداء».

أسمى معاني الوطنية

وأضافت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن هذا اليوم جاء تجسيدًا لأسمى معاني الوطنية والفداء لأبطال ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، معقبة: «نحسب كل من فاضت روحه إلى ربها من أجل الوطن، شهيد عند الله».

الدولة المصرية تدافع عن الجوار

وأردفت: «كل بيت وكل عائلة في مصر كان بها شهيد سواء في جيلنا والأجيال السابقة، فالأراضي المصرية كانت دائما مستهدفة، ولكن المصريين كعادتهم لا يستسلمون أو يفرطون بسهولة، إن الدولة المصرية تدافع عن الجوار، فهي تساند الآخرين بجانب حماية أمنها القومي»، مختتمة: «القيادة السياسية ترعى أبناء الشهداء وتحتفي بهم، وتدرك قيمتهم».