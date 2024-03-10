أطول فانوس رمضان في الدقهلية.. ارتفاعه 3 أمتار وسعره مفاجأة

بطول 3 أمتار، ظهر أطول فانوس رمضان في شوارع الدقهلية، لإدخال البهجة والسعادة على قلوب المواطنين.

أطول فانوس في شوارع الدقهلية 3 أمتار

وأشار عبد الرحمن محمد صاحب محل فوانيس بالدقهلية لـ«الوطن» أنه تم تصنيع أطول فانوس في محافظة الدقهلية بهدف إدخال البهجة والسعادة على قلوب المواطنين، ويتم بيعه للمحلات الكبيرة والمطاعم من أجل تزين الأماكن خلال الشهر الكريم.

وأضاف صاحب الـ36 عاما، أن هناك إقبال كبير على التقاط الصور بجانب فانوس شهر رمضان الكريم العملاق، ويصل سعر هذا الفانوس لأكثر من 1000 جنيه، وهناك مقاسات مختلفة منه على حسب الطلب.

تخفيضات 50% على أسعار الفوانيس بالدقهلية

وأكد عادل محمد ابن السنبلاوين بالدقهلية، أنه قام بتقديم عروض مختلفة على الفوانيس وزينة رمضان وهدايا الشهر الكريم بنسبة تبدأ من 30% إلى 50% على مختلف الأشياء.

وأكد أن الهدف من التخفيضات، هو إسعال الأهالي: «بنفرح ونسعد الكل، بأسعار أقل من الأسواق بكثير، وكل الناس تشتري وتفرح أولادها بالفوانيس».

موعد شهر رمضان الكريم

وتستعد الأمة الإسلامية لاستقبال شهر رمضان الكريم، يوم الاثنين 11 مارس أول أيام رمضان وفقا للهيئة العامة للمساحة، وتتزين الشوارع بزينة الشهر الكريم والفوانيس، لتبدأ نسائم الشهر في الظهور بالشوارع المختلفة.