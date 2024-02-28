أفكار فوانيس رمضان سهلة بالكرتون وعصا الشيش طاووق.. فرحي أولاك

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي يستعد الجميع لاستقباله بحفاوة كبيرة، تعد الزينة عنصر أساسي من مظاهر البهجة به، حيث تملأ الشوارع وتكون محاطة بفوانيس رمضان المختلفة الأشكال والألوان، وترغب الأمهات في عمل فانوس رمضان لأولادها بالكرتون توفيرا للنفقات، حيث تقوم بصناعته في المنزل بدلاً من شرائه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أفكارا لفوانيس رمضان سهلة بالكرتون وعصا الشيش طاووق.

طريقة عمل فانوس رمضان سهلة بالكرتون وعصا الشيش طاووق

- كرتونه صغيرة لاعادة استخدامها أو ورق الكتب القديمة.

- مقص ورق ملون.

- مسطرة.

- لاصق.

- عصا الشيش طاووق.

- تبدأ أولى خطوات عمل فانوس رمضان بإحضار كرتونه أو علبة ورقية صغيرة حجم الفانوس الذي ترغبين في تصميمه، وقومي بفتح العلبة من الأعلى لعمل قاعدة.

- بعد تفريع العلبة قومي بعمل 4 مربعات وغلفي العلبة بالورق المقوى الملون، وغلفي المربعات التي قمتي بتفريغها.

- ضغي المربعات التي قمتي بصنعها، أعلى وأسفل قاعدة الفانوس.

فانوس رمضان بطريقة سهلة

- احضري العصا وقومي بتثبيتها على شكل أكس بجوانب الفانوس وتلوينها بالجليتير.

- الصقي طرفي الورق من أعلى وأسفل حتى يتماسك معًا.

- قصي قطعة من الورق بشكل دائري، والصقها أعلى الفانوس لعمل اليد التي يمسكه منه الطفل.