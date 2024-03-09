رجل خمسيني يعاني من «بحة» بصوته.. والمنظار يكشف مفاجأة مرعبة

رجل فيتنامي يبلغ من العمر 53 عامًا، استيقظ ذات مرة يعاني من شعور بعدم الراحة في حلقه ولاحظ في نفسه أنّه يتحدث بصوت أجش، واعتقد في البداية أنّ الأمر ربما يرتبط بنزلة برد خفيفة، إلا أنّ الأمر ازداد سوءًا بعدما بدأ الرجل الخمسيني يبصق دمًا.

الرجل الخمسيني أصيب بالذعر

وبحسب موقع «oddity central»، عانى الرجل الفيتنامي من حلق مرتفع وصوت خشت وبدأ يبصق دمًا من فمه، وفي هذه اللحظة أدرك أنّ الأمور كانت أسوأ مما تبدو عليه، ففي البداية، حاول تحديد السبب بنفسه، من خلال فتح فمه والنظر في المرآة، لكنه لم يتمكن من رؤية الكثير باستثناء ما يشبه الكتلة البنية في الجزء العلوي من حلقه، وأصيب الرجل بالذعر وطلب على الفور المساعدة الطبية المتخصصة؛ حتى علم أنّ لديه علقة - جنس من الحيوانات يتبع الفصيلة العلقية من رتبة اليعلوقيات اللاخطمية - مُعلقة في حلقه.

وعندما وصل الرجل إلى المستشفى الوطني للغدد الصماء في هانوي وهو يشكو من ألم في الحلق وبصق دم في بعض الأحيان، أجرى الأطباء منظارًا داخليًا كشف عن علقة يبلغ طولها 6 سنتيمترات ملتصقة بقوة بحلقه، أسفل المزمار بالقرب من القصبة الهوائية، وهو ما يُعتبر اكتشافًا نادرًا للغاية.

مصيدة فئران السبب

وعادة ما تتمكن العلقات من دخول جسم الإنسان بسبب نقص النظافة المناسبة، وفي هذه الحالة بالذات؛ أخبر المريض البالغ من العمر 53 عامًا الأطباء أنّه تعرض لإصابة في يده أثناء التعامل مع مصيدة فئران قبل شهر تقريبًا، وكان الرجل الخمسيني يؤمن بالطب الصيني، فخرج وقطف النباتات الطبية ووضعها في فمه ومضغها في عجينة وضعها على جرحه.

وكان الرجل الفيتنامي يده بخير، لكن الأطباء يعتقدون أنّه من خلال وضع الأوراق غير المغسولة في فمه، سمح لعلقة صغيرة بالوصول إلى جسده، وعادة ما تكون صغيرة الحجم، ولكن من خلال تغذيتها المستمرة على الدم، يمكن أن تنمو بسرعة كبيرة.