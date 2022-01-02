البحوث الفلكية تطمئن المواطنين: لن نتفاجئ باقتراب جسم غريب من الأرض

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية على الأخبار المتداولة بشأن احتمال اتجاه كويكبين خطيرين للأرض، موضحا وجود مجموعات بحثية فلكية ترصد ما يسمى بالأجسام القريبة من الأرض، قالت إن أقرب جسم من الأرض يكون على بعد 3 أو 4 مرات ضعف المسافة بين الأرض والقمر، وهي مسافة آمنة للغاية بالنسبة للأرض والحياة الآمنة عليها، ومن المستحيل حدوث أي اصطدام.

الأجسام القريبة من الأرض التي تتحدث عنها ناسا بعيدة

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي همام مجاهد والإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الأخبار المتداولة ناتجة عن بيان أصدرته وكالة ناسا الفضائية، حيث قالت الوكالة إنه يوجد جسم قريب من الأرض، وكوكب الأرض هو كوكب من ضمن 9 كواكب بمجموعة شمسية واحدة من 200 مليار مجموعة نجمية مثلها بدرب التبانة التي نتواجد بها، فلو كانت الأجسام القريبة من الأرض التي تتحدث عنها ناسا على بعد 10 مرات ضعف المسافة بين الأرض والقمر يكون قريب بمقاييس ناسا.

القومي للبحوث الفلكية: لا يوجد أي مخاطر على الأرض

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الخبر التي أعلنته ناسا صحيح لكن الخبر نفسه قال إنه لا توجد مخاطر على الأرض؛ لأن مسافة الأجسام الفضائية بعيدة، موضحا أن المحيط القريب من داخل المجموعة الشمسية يجرى متابعة تفاصيله أولا بأول، ولن نتفاجئ في يوم ما بشيء غريب يقترب من الأرض.

كانت وكالة ناسا للفضاء أعلنت إطلاق أقوى تلسكوب فضائي «جيمس ويب»، الذي يدور على بعد نحو 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، وسيحدث ثورة علمية لأنه يمكن من إثبات العديد من النظريات فى مجالات الفلك وعلم الكون.