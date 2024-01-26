3 وصفات منزلية فعالة لعلاج التهاب الحلق.. جربها الآن

التهاب الحلق واحد من أكثر الأمراض شيوعًا خاصة في فصل الشتاء، نظرًا لتغير في الأحوال الجوية بصفة مستمرة، وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الإصابة به، حيث يجد الشخص صعوبة في بلع ريقه، وتظهر بعض الآلام التي تبدأ بحكة في البلعوم ورشح الأنف، فيمكن للمصابين تجربة 3 وصفات منزلية لعلاج التهاب الحلق.

يبحث الشخص عادة عن بعض الوصفات المنزلية، التي تقلل من حدة الإصابة بالتهاب الحلق، باعتبارها من أسهل الطرق التي يمكن الاعتماد عليها، للتخفيف من حدة الآمه، لذا نصحت نهلة عبد الوهاب، رئيس قسم المناعة والحساسية بمستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«الوطن»، بـ3 وصفات منزلية لعلاج التهاب الحلق، ويمكن استعراضها في التقرير التالي.

3 مكونات منزلية لعلاج التهاب الحلق

نصحت «عبد الوهاب» بضرورة الابتعاد عن الأماكن المفتوحة، تجنبًا للهواء الملوث بالأتربة، والحرص على تدفئه الجسم جيدًا، وعدم التدخين أو التواجد بالقرب من المدخنين.

وأضافت «نهلة» أن الشخص الذي يعاني من التهاب في الحلق، عليه أن يكثر من تناول المشروبات الدافئة، إذ ينصح بتجربة كوبًا من الماء الدافىء مزودًا بشرائح الليمون، ويتم إضافة العسل عليه تدريجيًا لتحليته بديلاً للسكر، ويمكن تناوله مرتين يوميًا، كما أن القرفة من المشروبات التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر في الدم، كما أن العسل له دور كبير في علاج التهاب الحلق وينصح بتناول معلقة عسل في الصباح الباكر أو قبل الذهاب إلى النوم مباشرة.

أعراض التهاب الحلق

بحسب موقع «مايو كلينك» أعراض التهاب الحلق، يمكن تناولها فيما يلي:

- الشعور بألم في الحلق.

- صعوبة في البلع.

- التهاب الغدد وتورمها.

- تورم اللوزتين واحمرارهما.

- بقع بيضاء أو صديدًا على اللوزتين.

- يصبح الصوت مكتومًا.