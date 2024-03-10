«الرعاية الصحية» بالإسماعيلية: تقديم 7 ملايين خدمة في مراكز طب الأسرة

قال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن المراكز الطبية المختلفة في المحافظة قدمت أكثر من 7 ملايين خدمة طبية وعلاجية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة.

افتتاح 46 مراكز طبيا ضمن منظومة التأمين الشامل

وأضاف «سامي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المراكز الطبية متواجدة في جميع المراكز التابعة للمحافظة وداخل القرى أيضا، مشيرا إلى أن عدد ما تم افتتاحه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بلغ 46 مركزا ووحدة طب أسرة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وتابع خلال تفقده عدد من المراكز الطبية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين، أن طب الأسرة خطوة مهمة للحفاظ على صحة الأفراد والعائلة، مشيرا إلى أنه يعد من أهم المجالات الطبية والتي تقدم الرعاية الصحية الشاملة للأفراد والعائلات، وتوفير الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.

الحفاظ على الأسرة

وأكد أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية المتكاملة، وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة والعلاج، كما يمكن للأطباء والفريق الطبي في وحدات طب الأسرة تقديم نصائح صحية وتوجيهات حول كيفية الحفاظ على صحة الأسرة بشكل عام، فضلا عن خدمات المبادرات الصحية.

وقدمت وحدات الأسرة بالإسماعيلية العديد من المبادرات على مدار شهر فبراير الماضي وشهر مارس الجاري، استهدفت تقديم التوعية للمواطنين عن أزمات الاعتلال الكلوي وكيفية الكشف عن الأمراض السارية مثل الضغط والسكر واكتشافها في وقت مبكر، كما قدمت الوحدات ندوات توعية داخل المدارس ومراكز الشباب لزيادة وعي الشباب عن مخاطر التدخين وتأثيره السلبي على صحة المواطنين.