رئيس «الرعاية الصحية»: نسعى لتقديم خدمة طبية متكاملة للمنتفعين من المنظومة

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، أنّ الهدف من الزيارات الميدانية هو الاطمئنان على انضباط وجودة سير العمل على أرض الواقع بكل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، إضافة إلى تحفيز القوى البشرية على أداء عملها، ومعرفة كل التحديات التي قد تواجهها، وضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية المتكاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي.

التغطية الصحية الشاملة

ورافق المدير التنفيذي للهيئة خلال جولته بمحافظة بورسعيد، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم محافظات القناة، والمشرف العام على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور علي جوهر، مدير المكتب الفني للمدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، وعدد من قيادات فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وزار الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية، مستشفى الحياة بورفؤاد، إذ تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى من استقبال وطوارئ وعمليات وعناية مركزة، واستطلع آراء المرضى من متلقي الخدمة داخل المستشفى، للوقوف على مستوى جودة الخدمة الطبية التي تُقدم للمنتفعين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة بالمحافظة.

توافر المستلزمات والأدوية

وتفقد وحدة طب أسرة بورفؤاد ثانِ، مستطلعًا آراء المنتفعين عن جودة الخدمة ومدة الانتظار داخل الوحدة وانتهت الزيارة الميدانية بتفقد سير العمل على أرض الواقع بمستشفيي السلام ودار صحة المرأة، موجهًا باتباع خط سير محدد للمترددين من العيادات الخارجية إلى الصيدلية، وذلك تيسيرًا على المنتفعين وتسهيلًا لحصولهم على الأدوية، والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية كافة داخل المنشآت الطبية، كما اطلع على آليات الإحالة داخلها.