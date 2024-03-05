«الرعاية الصحية»: مشروع استراتيجي لإعادة تدوير النفايات في منشآت التأمين الشامل

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة في وزارة الصحة والسكان، مع جيسي كريت، الرئيس التنفيذي لشركة ريموندس الألمانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.

وناقش اللقاء فرص التعاون بين الطرفين لإطلاق مشروع استراتيجي للتخلص الآمن وإدارة ومعالجة وإعادة تدوير النفايات، ويهدف المشروع إلى استخدام أحدث التكنولوجيات والمعايير العالمية في مجال التخلص الآمن وإدارة ومعالجة وإعادة تدوير النفايات في المنشآت الصحية.

منشآت الهيئة الصحية في محافظات إقليم القناة

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إنّ الهيئة تستهدف عقد شراكة استراتيجية مع شركة ريموندس الألمانية، بهدف تنفيذ المشروع في منشآت الهيئة الصحية في محافظات إقليم القناة كمرحلة أولى، وإقليم الصعيد كمرحلة ثانية، ولاحقًا يمتد المشروع ليشمل باقي المحافظات تدريجيًا مع امتداد منظومة التأمين الشامل.

دعم خطط التعافي الأخضر

وأشار السبكي، إلى أنّ المشروع سيضمن حماية مقدمي خدمات الرعاية الصحية والمرضى وذويهم والمجتمع ككل، وسيدعم خطط التعافي الأخضر والاستدامة، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وعقد الشراكات الاستراتيجية لتبادل الخبرات والمعرفة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في مصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد السبكي، توافر كل عوامل نجاح الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى هدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة من مشروعات الهيئة لتعظيم مواردها بعوائد استثمار تعود بالنفع على المواطنين والنمو الاقتصادي وتحقيق أهداف مصر 2030.