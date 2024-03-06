«الرعاية الصحية» تطلق مبادرات لتوعية طلاب المدارس بمخاطر التدخين

أطلقت هيئة الرعاية الصحية في محافظة الاسماعيلية، اليوم الأربعاء، مبادرة لتوعية الشباب بمخاطر التدخين وأضراره على الصحة، واستهدفت المدارس الثانوية والشباب في أعمار من 15 إلى 18 سنة.

وقال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، إن زيارة اليوم نفذها فريق وحدة طب اسرة السلام والمحطة إلى مدرسة الشهيد أحمد وصفى الثانوية الصناعية المشتركة بحضور عدد من الطلاب.

أضرار التدخين على الصحة

واضاف أن الندوة تناولت التدخين واضراره وتأثيره علي الصحة حاضرا وبعد سنوات من الاستمرار عليه، محذرة من التدخين للسجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية المستحدثة التي أثبتت الدراسات تسببها في الإصابة بالسرطان.

وأشار الدكتور محمد سامي إلى أن الندوة شهدت حضور عدد كبير من الطلاب والطالبات ممن استهدفتهم الندوة، مشيرا إلي أنه خلال الفترة المقبلة ستشمل الندوات عدد من المدارس الأخري وبعض مراكز الشباب.

وحضر الندوة الدكتورة سمر عبد النبي محمد، مدير الوحدة والدكتور أحمد ابراهيم السيد رئيس قسم رضاء المنتفعين، والدكتور ريهام عبد الحميد بيومى مسؤول المشاركة المجتمعية.