مصطفى شعبان يكشف «لازمات» مسلسله «المعلم»: توكلنا على اللي بيوكلنا

في حلقة خاصة واستثنائية التقي الإعلامي عمرو الليثي، مع أبطال ونجوم مسلسل المعلم، من مكان التصوير، على رأسهم الفنان مصطفي شعبان.

مصطفى شعبان يتحدث عن مسلسل المعلم

كشف مصطفى شعبان تفاصيل شخصيته في مسلسل المعلم قائلا: «اسمي بأحداث المسلسل المعلم، وليس لقبي، وهي شخصية ثرية وتمس كل مواطن، والمسلسل به لازمة: على الله إن شاء الله وأنا ناصحتك وأنت براحتك، توكلنا على اللي بيوكلنا، وغيرها».

وتابع: «السيناريو والحوار رائع بأحداث العمل، وشخصية المعلم بها قدر من الكوميديا والتراجيديا، وعلاقتي قريبة بمنذر رياحنة وصديق مقرب جدًا مني، والعمل به قدر كبير من النجوم، وعلى رأسهم الفنان أحمد بدير، وأحمد فواد سليم، ومنذر رياحنة، وغيرهم الكثير من المبدعين».

علاقة مصطفى شعبان بسهر الصايغ

وعن علاقته بسهر الصايغ، قال: «هي ممثلة رائعة وحقيقية وتذاكر الشخصية جيدًا، وهي مرنة جدًا في تمثيلها، وبيننا كيميا في التمثيل، وأول مرة اشتغل مع انتصار وسلوي خطاب ومنذر، وهناك إبداع في التمثيل سيسعد المشاهد خلال شهر رمضان، وهاجر أحمد تقدم دور مختلف».