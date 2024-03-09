مسلسل المعلم رحلة ممتعة بدراما من قلب الواقع

يخوض النجم مصطفى شعبان سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل «المعلم»، الذى ينتمى إلى نوعية أعمال الدراما الشعبية، وهى التيمة المحبَّبة دوماً إلى قلب الجمهور المصرى والعربى، حيث تدور الأحداث حول عالم تجارة السمك والصراعات بين تجاره، وذلك من خلال شخصية البطل مصطفى شعبان الذى يجسد دور تاجر سمك يواجه العديد من التحديات بعد وفاة والده.

مصطفى شعبان يراهن على جماهيريته الكبيرة، وجودة السيناريو والإخراج، كى يكون مسلسله من الأعمال المتصدرة فى سباق دراما رمضان هذا العام، والحقيقة أن المؤشرات الأولى حسبما ظهر فى الإعلان الدعائى للمسلسل تنبئ بأن «المعلم» سيكون من الأعمال الناجحة فى الماراثون الرمضانى.