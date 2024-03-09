مخرج مسلسل المعلم: تحمست وخضت التجربة دون تردد بعد اطلاعي على السيناريو

أوضح المخرج مرقس عادل، إن مسلسل «المعلم» هو التجربة الأولى له فى المسلسلات الشعبية؛ تحمّس لخوض هذه التجربة بعد اطلاعه على السيناريو، وتضاعف حماسه بعد تصدُّر نجم كبير للبطولة مثل مصطفى شعبان، بحسب قوله.

مرقس عادل: مصطفى شعبان مثقف للغاية

وقال «عادل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شركة «سينرجي» المنتجة للمسلسل تواصلت معه لإخراج هذا العمل، وعقد جلسات عدة مع النجم مصطفى شعبان؛ لمس رغبته في تقديم عمل مختلف وليس تقليدياً، مضيفاً: «الحقيقة أن مصطفى شعبان ممثل مثقف للغاية ويعرف سيكولوجية المشاهد الرمضانى بشكل جيد، ويمتلك خلطة النجاح و«عملها كتير قبل كده ونجحت معاه»، ولذلك تحمست لأن التوليفة فيها شركة كبيرة مثل سينرجى والمتحدة للخدمات الإعلامية، ونجم لديه كافة المقومات، وسيناريو وحدوتة جيدة، فقررت خوضها دون تردد».

وتابع: ما تعلمته فى هذا العمل أنك حين تقدم مسلسلاً رمضانياً عليك أن تعمل بمبدأ «الناس أهم من الفن»، فبعيداً عن «الفزلكة» التي ربما نستخدمها في السينما جمهور رمضان لا يتحمل ذلك، خاصة في المسلسلات الشعبية، الحدوتة هي البطل الأول، «المعلم» عبارة عن «رحلة ممتعة» مليئة بالدراما والرسائل المهمة، تتحدث عن شخصية البطل -مصطفى شعبان- ورحلته فى إظهار الحقيقة.

وأكد «مرقس» أن مصطفى شعبان له توليفة وخلطة عن النجومية ويؤمن بها، ونجحت مع الجمهور خلال السنوات الأخيرة، وحينما تقترب من مصطفى شعبان تجد أنه ممثل لديه الكثير ومثقف جداً، ومصطفى شعبان من الجيل الذى حضر نجوماً كباراً كانوا قدوة فى الفن، فلديه مخزون كبير.

«المعلم» مشروع متعب جدا

وعن كواليس تصوير «المعلم» من الناحية الإخراجية والإنتاجية قال مرقس عادل إنه مشروع متعب جدا، فبه الكثير من مشاهد المجاميع والتصوير في السوق، بجانب السفر إلى محافظة السويس والتصوير في البحر الأحمر، كل الأقسام «تعبت أوي»، ينقصنا توفيق الله ويلاقي المسلسل استحسان الجمهور.