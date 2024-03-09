أبرز إفيهات مصطفى شعبان في مسلسل المعلم.. «أنا نصحتك وأنت براحتك» (فيديو)

شخصية مميزة يلعبها الفنان مصطفى شعبان في مسلسل المعلم الذي يشارك به في السباق الرمضاني هذا العام، وهي تاجر سمك في منطقة شعبية، وكالعادة وباعتباره أحد أبرز نجوم الدراما الشعبية، يقدم مصطفى شعبان عدة إفيهات مميزة في مسلسل المعلم من المتوقع أن تلازم جمهوره لفترة طويلة.

أبرز إفيهات مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

من أبرز الإفيهات التي يطل بها الفنان مصطفى شعبان على جمهوره وعشاق الدراما الرمضانية هذا العام في مسلسل المعلم، هي جملة «أنا نصحتك وأنت براحتك»، والتي حققت تداولًا واسعًا وسط رواد منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعات قليلة من نشر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الدعائي للمسلسل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما يُقدم الفنان مصطفى شعبان في مسلسل المعلم خلال الدراما الرمضانية هذا العام جملًا مميزة وإفيهات أخرى، منها «حي ولسة جاي»، «أبيض علينا أسود على اللى يعادينا»، «خاف من اللى بياخد حقه بدماغه ودراعه»، «أنا المخ وأنتي الحركات»، «أنا في البطاقة معلم»، «اللي قدامك ده أجدع صاحب تلاقيه وأصعب عدو تعاديه»، و«توكلنا على اللي بيوكلنا».

تاجر سمك بمنطقة شعبية

ولأن الشخصية التي يؤديها مصطفى شعبان في المسلسل هي تاجر سمك بمنطقة شعبية، فحرص على ترديد جملًا تحاكي هذه الأجواء وتجمع ما بين المنقطة الشعبية وتجارة السمك؛ من خلال وصف السمك بجملة «الصابح اللي بيصبح اللي بيغمز بعينه وبيلعب بديله».

وإلى جانب مصطفى شعبان، يشارك في مسلسل المعلم نخبة من الفنانين، أبرزهم أحمد بدير، سهر الصايغ، انتصار، أحمد فؤاد سليم، هاجر أحمد، ويأتي العمل الدرامي من إخراج مرقس عادل، وتأليف محمد الشواف.

مشاهدة مسلسل المعلم

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية ومحبي الأجواء الشعبية والصراعات المثيرة والمشوقة الاستمتاع بمسلسل المعلم وأحداثه المتسارعة في إطار شعبي، من خلال مشاهدة المسلسل يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، عبر شاشة قناة «الحياة»، أو مشاهدته عبر منصة watch it الرقمية، بعد الوصول إلى صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، من خلال النقر على هذا الرابط.