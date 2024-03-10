بدء تطبيق قرار «التنمية المحلية» بشأن مواعيد عمل المحال في رمضان اليوم

تبدأ الإدارات المحلية في المحافظات تطبيق قرار وزارة التنمية المحلية، الخاص بمواعيد غلق وفتح المحال التجارية المختلفة طوال شهر رمضان، اليوم، وهو القرار الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، وحدد بموعد التطبيق اليوم 10-3-2024 قبل 24 ساعة من بداية شهر رمضان.

مواعید فتح وغلق المحال في رمضان

ووفقًا للمادة الأولي من قرار التنمية المحلية، فإن مواعید فتح وغلق المحال التجارية والورش الحرافية طوال شهر رمضان 2024، يختلف وفقا لنوع النشاط التجاري للمحل، إذ يستمر العمل يوميا داخل الكافيهات والمطاعم حتى الساعة 2 صباحًا، وخدمات التيك أواي على مدار 24 ساعة.

مواعيد أغلاق الورش الحرفية فى رمضان

وفيما يتعلق بمواعيد غلق الورش الحرفية الكائنة داخل تجمعات سكانية خلال شهر رمضان، فقد ألزم القرار الصادر عن التنمية المحلية تلك الورش، بالغلق يوميًا في الساعة 10 مساءً، أما الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود ، فيستمر العمل فيها على مدار الـ24 ساعة.

محلات تعمل24 ساعة يوميا

وفي ذات السياق نصّت المادة الثانية من القرار الصادرعن التنمية المحلية، بالسماح لكل من (محلات السوبر ماركت- الصيدليات - الأفران - محلات البقالة- المخابز)، العمل على مدار الـ24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين، بالاضافة إلى الحرص على استمرارعمل محلات الأنشطة الليلية مثل (محال بيع الفاكهة والخضراوات - محلات الدواجن - أسواق الجملة).