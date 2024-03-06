رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«التنمية المحلية» تكشف تفاصيل مواعيد غلق المحلات في رمضان.. والتطبيق الأحد المقبل

كتب:

سمر عبد الرحمن
09:37 ص | الأربعاء 06 مارس 2024
المحال التجارية- صورة تعبيرية

المحال التجارية- صورة تعبيرية

استعرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، تفاصيل قرار وزير التنمية المحلية المنشور في الجريدة الرسمية، مواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان المبارك، حيث سيكون الغلق الساعة الثانية صباحا، لكن خدمات توصيل الطلبات ستفتح أبوابها لمدة 24 ساعة.

مواعيد فتح المحال في رمضان 2024

ووفق «8 الصبح»، فإنّ الورش والأنشطة التجارية داخل الكتل السكنية تعمل حتى العاشرة مساء باستثناء الورش الموجودة على الطرق السريعة حيث تعمل ليلا نهارا لخدمة المواطنين.

وقالت مقدمة البرنامج، أسماء يوسف، إنّ هناك أنشطة مستثناة من مواعيد غلق المحال في رمضان 2024، بينها السوبر ماركت والبقالة والأفران والصيدليات ومحلات الخضار والفاكهة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن خدمات الدليفرى للمطاعم والمقاهي مستمرة على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين.

مواعيد غلق المحال في رمضان 2024

وأضافت أنّ المادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية، نصت على بدء تطبيق القرار اعتبارا من الأحد المقبل، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر، فيما علقت آية جمال، مقدمة البرنامج: «من أحلى الأخبار في رمضان بنحس بأجواء الشهر الكريم».

اقرأ المزيد:

رسوم تراخيص المحال التجارية.. شباك واحد لإنهاء الأوراق

محافظ القاهرة: تلقي 6500 طلب لترخيص المحال التجارية الأسبوع الماضي

كفر الشيخ تستعد لاستقبال شهر رمضان بتكثيف الحملات على المحال التجارية

سيارات متنقلة لتسهيل استخراج تراخيص المحال التجارية بالقاهرة
بقلم سمر عبد الرحمن