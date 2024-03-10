«الري»: انتهاء أعمال تأهيل قنطرتي «فم بحر حفير شهاب الدين» القديمة والجديد

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بشأن إنهاء تنفيذ عملية تدعيم وتأهيل قنطرتي «فم بحر حفير شهاب الدين» القديمة والجديدة.

تدعيم وتأهيل قنطرتين

وصرح «سويلم» أنَّه تمّ إدراج قنطرتي «فم بحر حفير شهاب الدين» القديمة والجديدة بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى، وذلك لمعاينة حالة القنطرتين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنهما والتي انتهت لاتخاذ قرار بتنفيذ أعمال تدعيم وتأهيل للقنطرتين بتغيير أسقف الكوبريين أعلى القنطرتين وزيادتهما لحمولة 30 طنًا مع تدعيم بغال وأكتاف القنطرة القديمة.

وأضاف أنَّ أعمال التدعيم أسهمت فى تحسين الحالة الفنية والإنشائية لكلا القنطرتين بما يسهم في تحسين عملية إدارة المياه بالمنطقة، بالتزامن مع خدمة المواطنين بمدينة بلقاس وتسهيل حركتهم من خلال تطوير الكوبريين أعلى القنطرتين وزيادة حمولتهم .

صب خرسانة لتدعيم القنطرة القديمة

أشارت وزارة الري إلى أنَّ جرى تجفيف القنطرة القديمة، وتنفيذ أعمال صب خرسانة مسلحة لتدعيم «بغال وأكتاف القنطرة القديمة»، وصب خرسانة عادية لتطويل «بغلة القنطرة القديمة»، وتكسير بلاطة الكوبري والكمر للقنطرتين القديمة والجديدة، وصب خرسانة مسلحة لبلاطة وكمر الكوبريين لتتحمل حمولة 30 طنا، وأعمال صب خرسانة مسلحة للبلاطات الإنتقالية بمداخل ومخارج القنطرتين، وعمل طبقة أسفلتية أعلى الكوبريين والمداخل والمخارج، وأعمال بياض للواجهة الأمامية والخلفية للقنطرتين.

جدير بالذكر أنَّ قنطرة «حفير شهاب الدين» تقع على كيلو 9.750 على بحر بلقاس الآخذ من بحر شبين بزمام هندسة ري بلقاس بالإدارة العامة لري غرب الدقهلية، وتخدم زمام 28 ألف فدان، وتضم القنطرة القديمة 3 فتحات، والقنطرة الجديدة 4 فتحات بعرض 4 أمتار لكل فتحة.