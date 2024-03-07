وزير الري يتقدم بواجب العزاء في وفاة رئيس جمهورية تنزانيا الأسبق

توجّه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري لسفارة دولة تنزانيا بالقاهرة لتقديم واجب العزاء في وفاة علي حسن مويني رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة الأسبق.

نقل «سويلم» خالص تعازي وصادق مواساة الحكومة المصرية والشعب المصري إلى سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وللشعب التنزاني الشقيق في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

تضامن مصر مع دولة تنزانيا وشعبها

وتأتي تعازي وزير الموارد المائية والري المصري كتعبير عن تضامن مصر مع دولة تنزانيا وشعبها في هذا الوقت العصيب، خاصة في ظل العلاقات الوثيقة والتاريخ المشترك الذي يربط مصر وتنزانيا، وسعيهما لتعزيز التعاون والتواصل الدائم بين البلدين الشقيقين.

يذكر أن الرئيس التنزاني السابق علي حسن مويني قد توفى اليوم الخميس عن عمر يناهز 98 عاما، ويعد مويني ثاني رئيس لدولة تنزانيا، حيث تولى منصب الرئيس خلال الفترة من عام 1985 إلى 1995 خلفا للرئيس المؤسس للبلاد جوليوس نيريري.