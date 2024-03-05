وزير الري: يجب الانتهاء من أعمال «القابضة للري» وفقا للبرنامج الزمني المقرر

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف اجتماعا برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

واعتمدت الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للجمعية للعام المالي 2023/ 2024 خلال الاجتماع، واستعرض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف تلك الموازنة التقديرية التي تظهر بنود الإنفاق والمصروفات والإيرادات المتوقعة عن هذا العام المالي، وعلق مراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات ببعض الملاحظات التي ستؤخذ في الاعتبار لتعديل تلك الموازنة.

لائحة العمل بالإدارة القانونية للشركه القابضة للري

كما جرى اعتماد لائحة شؤون العاملين ولائحة العمل بالإدارة القانونية للشركة القابضة لـ الري والصرف بعد تعديلها وفقا للتعديلات التي طرأت على القانون 203 لسنه 1991 الصادرة بالقانون 195 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .

وشدد وزير الري على الالتزام بعقد اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف في مواعيدها المقررة حتى يتسنى وضع الخطط المناسبة للتنفيذ ومتابعتها بشكل دقيق، كما أكد على أهمية نهو الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقا للبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ، للبناء على ما تحقق من تقدم ملحوظ في معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية.

استغلال الأصول المملوكة للشركة

وتوجه وزير الري بالتحية إلى جميع الحضور على الجهد المبذول، سواء مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات المقدمة من سيادتهم، أو الجهد المبذول من الشركه القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للاستمرار في تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة المقبلة، وأيضا استغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة استثمارية للشركة، ومشددا على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة.

كما التقى الدكتور سويلم بكل من الدكتور عبد القوى خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والدكتور إسماعيل عبد الجليل رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق أعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوي الخبرة، وجرى التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للرى والصرف والشركات التابعة لها.